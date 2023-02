Assalto a idosa termina de forma inesperada no México; confira

Um homem foi apanhado em flagrante após ter assaltado uma idosa que estava em um restaurante, no México.

Conforme mostram as câmaras de videovigilância do local, o rapaz aproxima-se da mulher e empurra-a violentamente para trás para roubar a carteira.

Agrede y roba a una anciana pero un héroe aparece para frenarlo pic.twitter.com/14ycmKhFRO — ceciarmy (@ceciarmy) January 31, 2023

Contudo, no interior do estabelecimento, está um homem que assiste a tudo. Sem hesitar, persegue o ladrão, consegue alcançá-lo e agride-o.

Uma mulher correu na direção do assaltante e o acertou com vários chutes depois de recolher os bens da idosa que estavam espalhados no chão. Até ao momento, desconhece-se se o jovem foi detido ou não, mas as redes sociais afirmam que o seu maior castigo foi o que lhe aconteceu.

As imagens, que se tornaram virais nas redes sociais, já contam com quase dois milhões de visualizações no Twitter.