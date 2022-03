Assaltantes rendem funcionário dos Correios e roubam mercadorias em Manaus

Vídeo de uma câmeras de segurança flagrou o momento em que um trabalhador dos Correios foi abordado por assaltantes, na tarde desta terça-feira (15), em Manaus. O caso aconteceu no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

As imagens mostram quando o funcionário dos Correios está no portão de uma residência. O carro dos assaltantes passa pela rua e para logo em seguida. Os criminosos descem do automóvel, rendem o trabalhador, que é obrigado a abrir a parte de carga do veículo dos Correios.

Segundo o funcionário da agência, os homens só levaram as encomendas que seriam distribuídas aos clientes. O caso vai ser investigado pela Polícia Federal.

Uma equipe esteve no local e fez a perícia do veículo. As imagens das câmeras de segurança também foram recolhidas para análise.

Esse é o segundo caso de assalto a um carro dos Correios ocorrido este ano. O primeiro ocorreu em fevereiro no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Nesse crime, o funcionário dos Correios foi colocado dentro do baú do veículo e, alguns instantes depois, a vítima conseguiu abrir a porta traseira e pular.

Assista ao vídeo:

As informações são do G1.