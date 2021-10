Assaltantes fazem a limpa em café regional na madrugada deste sábado

Na manhã deste sábado (16), por volta das 5h, uma dupla de assaltantes chegou num carro e invadiram um café regional chamado Ki Delícia, localizado no Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus.

Toda a ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

Confira as imagens:

Os dois funcionários do estabelecimento foram surpreendidos e presos pela dupla de criminosos no depósito enquanto faziam a limpa no local.

Segundo o proprietário do local, foram levados pelos bandidos dois aparelhos de TV, cinco cafeteiras, uma fritadeira elétrica, R$ 2 mil em alimentos, além dos pertences de valor dos funcionários.

A polícia já está analisando as imagens para identificar e prender os criminosos.

*Portal AM News

