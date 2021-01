Assaltantes explodem cofre de posto no Parque Dez

Um cofre de um posto de gasolina foi explodido na madrugada desta segunda-feira (11), na Avenida Maneca Marques, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus. A renda do fim de semana foi levada por quatro suspeitos.

De acordo com policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caso aconteceu por volta das 03h, quando a guarnição foi acionada através do linha direta que o caixa de um posto foi violado. Ao chegarem no local, os policiais conversaram com os frentistas do posto de combustíveis, que informaram que quatro homens, ainda não identificados, levaram a renda do fim de semana.

As vítimas explicaram que estes homens chegaram ao local em um veículo modelo Corsa Sedan, placa inicialmente JXB-8880, onde três deles desceram do veículo aramados de pistola, revólver e uma escopeta.

Em seguida, eles renderam os funcionários do turno da madrugada e executaram o plano, ativando um explosivo de plástico para abrir o cofre com a renda do estabelecimento.

Ainda segundo os policiais da 23ª Cicom, em uma busca nas redondezas, o veículo utilizado pelo quarteto foi encontrado ao lado do Campo do Buracão, que também fica no Parque Dez de Novembro. Os policiais então verificaram que a placa original era JXB-9890, os números foram alterados com fita isolante.

Câmeras de vigilância do local filmaram toda a ação e as imagens, já estão em posse da Polícia Civil, que investiga o caso por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da zona sul da capital.

