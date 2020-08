Árvores do centro de Manaus recebem ação de manejo

A Prefeitura de Manaus intensifica o trabalho de manejo preventivo da arborização urbana aproveitando o período do verão amazônico. Neste sábado, 8/8, as equipes das secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Limpeza Urbana (Semulsp), com apoio da Eletrobras Amazonas Energia, atuaram em duas frentes de trabalho no Centro: na rua Ferreira Pena e na avenida Getúlio Vargas.

No total, foram realizadas podas de equilíbrio e afastamento da rede elétrica em 44 árvores. O trabalho tem como finalidade também promover a melhoria da estado fitossanitário dos indivíduos arbóreos da área do Centro Histórico de Manaus.

No último dia 1º, as equipes trabalharam num trecho da rua Ferreira Pena, com o serviço realizado inicialmente em 15 oitizeiros. Neste sábado, mais 10 árvores foram manejadas na via, em frente à praça da Saudade. Neste trecho, assim como na Getúlio Vargas, as ações visam a desobstrução de equipamentos de iluminação pública e sinalização.

De acordo com a Divisão de Monitoramento e Manejo da Arborização Urbana (DMAU), da Semmas, desde o início do mês de julho vêm acontecendo operações de manejo da arborização do Centro, executadas pela Semulsp, com supervisão do órgão municipal de meio ambiente.

Na avenida Epaminondas, no trecho entre a rua 10 de Julho e o Colégio Dom Bosco, o serviço realizado no primeiro final de semana de julho, com o objetivo de promover o reequilíbrio das árvores e a melhoria da iluminação pública, atingiu 23 oitizeiros.

Comentarios