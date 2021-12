Árvores de Natal chegam pelos rios em cinco municípios do Amazonas

Cinco cidades do interior receberam a árvore de Natal deste ano, dentro da programação da campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, pelos rios do Amazonas. Tabatinga, Alvarães, São Gabriel da Cachoeira, Urucurituba e São Sebastião do Uatumã compõem o projeto “Natal dos Municípios”, que tem a proposta de montar um espetáculo, com a participação da população, para inaugurar a árvore de Natal de 12 metros e um painel temático, confeccionado no formato de um cartão natalino com iluminação de LED.

A iniciativa faz parte do programa +Cultura, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, para cada município, foram enviadas cinco pessoas da Central Técnica de Produção (CTP), enquanto as prefeituras disponibilizam mais dez técnicos para dar suporte na montagem da estrutura. Ele explica que a equipe conta ainda com profissionais do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, responsáveis pela realização de oficinas com artistas e grupos locais e a produção da parada natalina.

“Todas as árvores já estão nos municípios, em processo de montagem. Elas chegaram pelos rios, neste fim de semana, e isso é histórico. Estamos em cada cidade com a proposta de gerar emprego e renda para os trabalhadores da cultura e da economia criativa, além de oferecer esse presente de Natal para a população”, afirmou o titular da pasta.

Montagem

Em São Gabriel da Cachoeira (852 quilômetros da capital), a parada natalina está prevista para sábado (11/12), na orla da cidade, conforme a secretária municipal de Cultura e Turismo, Elma Jeane.

“Estamos felizes de ganhar esta árvore e os trabalhos estão correndo a todo vapor. Até quarta-feira (08/12) chega mais uma equipe e iniciamos as oficinas de teatro, dança e coral com os artistas locais”, comentou a gestora. “A nossa inauguração vai ser um sucesso”, frisou.

O titular de cultura em Urucurituba (distante 208 quilômetros de Manaus), Maick Soares, destaca que é a primeira vez que a cidade recebe um espetáculo de grande porte. A inauguração da árvore no município acontecerá no feriado desta quarta-feira (08/12).

“É algo simbólico para nós, tendo em vista o momento pandêmico que vivemos. É um privilégio poder comemorar a vida, renovar o espírito e agradecer por estarmos aqui”, disse o secretário. “A ação demonstra o carinho e o olhar atento ao interior do nosso Estado”, completou.

Novo Airão, Tapauá, Humaitá também recebem o “Natal dos Municípios”.

Estreia

A primeira edição do projeto aconteceu no último sábado (04/12), em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), com a apresentação do espetáculo “Tonho e Paco”, uma adaptação feita pelo dramaturgo Thiago Oliveira, coordenador do Liceu Digital. Trata-se de um auto de Natal, com o nascimento de Cristo narrado pelos dois animais que presenciaram o momento.

“Eu me sinto feliz de ter participado desse evento na produção, ajudando no desenvolvimento do trabalho. O resultado ficou lindo”, afirmou Tamara Melo, moradora de Itacoatiara e promotora de eventos. “Fiquei muito emocionada com o propósito para a população e orgulhosa de fazer parte do projeto”, enfatizou.

Para conferir toda a programação de “O Mundo Encantado do Natal – Onde a Magia é Feita de Alegria”, acesse o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).