Árvore desaba sobre escola na zona Norte e deixa alunos feridos

Na manhã de terça-feira (14), uma árvore caiu no telhado da Escola Estadual Homero de Miranda Leão, no bairro da Cidade Nova, na zona Norte, de Manaus. O forro de uma das salas de aula desabou em cima de alguns alunos.

Segundo relatos, o acidente ocorreu no horário de aula. Por conta disso, varios alunos – cerca de 20 – ficaram feridos. Todos foram socorridos e em encaminhados ao pronto-socorro existente na região.

Seduc emite nota sobre o acidente

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto informa que, devido a forte chuva da manhã desta terça-feira (14/02), uma árvore de um terreno ao lado da Escola Estadual Homero de Miranda Leão desabou sobre o telhado da unidade de ensino, atingindo a sala da 2ª série do Ensino Médio.

A direção da escola e a Coordenadoria Distrital de Educação responsável pela área encaminharam os estudantes, que estavam em sala de aula no momento do ocorrido, para o SPA Enfermeira Eliameme Rodrigues Mady.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, (SES-AM), na manhã desta terça-feira (14/02), 11 estudantes deram entrada no SPA Enfermeira Eliameme Rodrigues Mady com escoriações, devido ao incidente na escola. A Unidade de Saúde informou, ainda, que todas as vítimas já foram liberadas.

A Secretaria de Educação comunica também que as aulas serão suspensas nesta quarta-feira (15/02) para manutenção e serão retomadas na quinta-feira (16/02).