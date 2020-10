Arthur Neto inaugura centro esportivo no Eldorado e anuncia aniversário de Manaus

O aniversário de 351 anos da capital do Amazonas será comemorado, simbolicamente, com a entrega de importantes obras. O anúncio é do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ao inaugurar nesta quinta-feira, 1º/10, a 24 dias do aniversário da cidade, o Centro de Esporte e Lazer (CEL) Luciano Soares, no conjunto Eldorado, bairro Parque 10, zona Centro-Sul, como parte da programação que não terá festas devido a pandemia de Covid-19, provocada pelo novo coronavírus.

“É o início das comemorações do aniversário de Manaus que vai até o dia 31 de outubro e vamos fazer entrega de obras praticamente todos os dias. Temos mais de 100 para entregar até o final do ano, todas muito importantes e significativas”, disse o prefeito Arthur Neto na inauguração do CEL. “Abrimos mão de toda e qualquer comemoração que envolva aglomeração, porque não queremos estimular, ao contrário, queremos combater o avanço da Covid-19”, completou.

O centro recebeu melhorias para realizar atividades motoras, dentro do pacote de revitalização de espaços esportivos. “Temos uma sensibilidade muito grande para tudo o que se refere à acessibilidade e pessoas com deficiência. Damos uma atenção especial a elas, pois entendemos que quanto mais damos acesso, menos deficiente fica a sociedade”, afirmou Arthur Neto, destacando o forte trabalho voltado a Pessoas com Deficiência (PcD) implantado no CEL Luciano Soares.

A coordenadora do complexo, Viviane de Jesus Ferreira, destacou que o trabalho é, prioritariamente, para pessoas com deficiência. “Nós atendemos mais de 120 pessoas diariamente e agradecemos à prefeitura pela revitalização do nosso ginásio e por tudo o que tem feito pelas nossas crianças e pessoas com deficiência”, mencionou.

Além do complexo de esporte e lazer, a praça ao lado também recebeu melhorias, incluindo um bicicletário. “A igreja está muito sensibilizada porque o espaço da nossa igreja está se estendendo até esse espaço esportivo. Que a unidade e a dignidade nos alicercem. Buscando em São Francisco, é dando que se recebe”, disse o Frei Vogran Leluia Rodrigues dos Santos, pároco da igreja Nossa Senhora das Mercês, convidado para abençoar a obra.

Além de espaços esportivos e de lazer, estão inclusos no pacote de inaugurações obras históricas e culturais, como o prédio do antigo hotel Cassina, que abrigará o Casarão da Inovação – marco da implantação do Polo Digital de Manaus. Outro ponto forte será o pleno funcionamento do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que irá consolidar o projeto Cidade Inteligente, integrando diversas secretarias no monitoramento em tempo real da capital.

Na saúde, será entregue a revitalização da maternidade municipal Moura Tapajós, na zona Oeste, referência em atendimento humanizado e que terá sua capacidade ampliada, além de melhorias nos serviços prestados e no ambiente de trabalho dos servidores. Outras obras e ações serão anunciadas ao longo do mês.

Mais esporte e lazer

Um dos maiores investimentos na recuperação e melhorias estruturais dos espaços públicos esportivos vem se consolidando em todas as zonas da capital amazonense. A Prefeitura de Manaus está investindo, aproximadamente, R$ 15 milhões na reforma e construção de 44 complexos esportivos. Atualmente, 30 locais estão com obras avançadas e 14 em fase final de licitação para início dos serviços. O valor foi aprovado ainda no exercício de 2019.

Espalhadas por todas as zonas da cidade, as obras estão divididas em cinco na zona Norte; 12 na zona Sul; três na Centro-Sul; 12 na zona Leste; sete na Oeste; e outras cinco na Centro-Oeste, totalizando, assim, 44 obras de reformas e construções. Os espaços são de coordenação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que absorveu as políticas de Esporte e Lazer.

As obras de reformas são, na maioria, serviços de instalações elétricas, pinturas, troca e construção de cobertura, recuperação de gradil e alambrados, além de recuperação das salas administrativas, banheiros, entre outras melhorias. As empresas prestadoras dos serviços seguem as orientações das autoridades de saúde, para evitar o contágio do novo coronavírus entre os trabalhadores.

