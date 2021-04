Arthur, Dybala e McKennie são pegos em festa clandestina

O volante brasileiro Arthur, o atacante argentino Paulo Dybala e o meia americano Weston McKennie, todos da Juventus, foram multados por policiais por causa da realização de uma festa realizada na madrugada desta quinta-feira (1), segundo veicula a imprensa italiana.

O evento, que viola as medidas restritivas impostas devido a pandemia de covid-19, aconteceu na casa de McKennie, nos arredores de Turim, e teve entre dez e 20 convidados, incluindo Arthur e Dybala e as respectivas famílias, de acordo com as notícias veiculadas hoje.

Os policiais chegaram à residência do meia americano por volta de 23h30 pela hora local (18h30 de Brasília) e aplicaram multas em todos os presentes.

A festa aconteceu menos de três dias antes do clássico local entre Juventus e Torino, pelo Campeonato Italiano, em que a equipe ‘bianconera’ está na terceira posição, dez pontos distante do líder da competição, a Inter de Milão.

Não há informações de possíveis medidas adotadas pela Juventus contra os três jogadores, pelo desrespeito ao protocolo de prevenção ao novo coronavírus.

