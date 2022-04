Arthur Aguiar é o vencedor do BBB 22

Na noite dessa terça-feira (26/4), dando “aquela” volta por cima, Arthur Aguiar sagrou-se campeão do Big Brother Brasil 22, com 68,96% dos votos.

Ele foi o favorito do público na maior votação da história do BBB, e leva para casa o prêmio de R$1,5 milhão e um carro 0km. Além disso, é o primeiro campeão do Camarote e o primeiro homem após seis edições com mulheres vencedoras.

O vice-campeão foi o atleta Paulo André, com 29,91% dos votos, que levou o prêmio de R$150 mil. Em terceiro lugar, com 1,13% dos votos, o ator Douglas Silva garantiu R$ 50 mil.