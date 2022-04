Arthur Aguiar acerta as contas com Pedro Scooby e Douglas Silva

Arthur Aguiar voltou do paredão falso do “BBB 22” na tarde desta quinta-feira (7). Após a comemoração, ele chamou Pedro Scooby e Douglas Silva para um acerto de contas. O ator tinha se magoado com a reação dos aliados após sua saída fake e alguns comentários.

Na academia, o surfista foi o primeiro a conversar com Arthur. O marido de Maíra Cardi começou pedindo para ele não contar para ninguém sobre o diálogo. No papo, Arthur falou sobre o atleta ter ficado “feliz” com a sua eliminação. Ele também citou dois episódios que não gostou: o primeiro foi quando Scooby sugeriu que ele teria sido eliminado por dormir demais; o segundo foi quando Scooby disse para Lina que as pessoas que imaginava que chegariam longe, incluindo Natália e Jessilane, ainda estavam no jogo.

“A maneira como você falou, parecia que você não sabia o motivo pelo qual eu estava dormindo. Você sabia que era uma fuga”, disse Arthur, que havia desabafado com os amigos antes da eliminação. “Eu não podia falar algo que você dividiu comigo”, justificou Scooby, argumentando que só estava tentando entender o que poderia ter eliminado o ator, mas jamais ia expor uma conversa deles para os outros.

Arthur prosseguiu dizendo que o público sabe tudo o que acontece na casa e não seria uma surpresa ouvir que ele dorme para fugir dos problemas. Afiado, Pedro Scooby afirmou que o público também sabe o que aconteceu no quarto secreto, mas nem por isso Arthur vai entregar o jogo contando tudo.

O surfista também justificou sua “felicidade” após a saída dele. Scooby disse que a leveza faz parte do seu estilo de vida. “Amo o DG. É alguém muito importante para mim. Você acha que se ele sair eu vou ficar triste? Sabendo que vou encontrar ele daqui 20 dias?”, questionou. Os dois se abraçaram e encerraram o assunto.

Depois de conversar com Scooby, Arthur chamou Douglas para uma conversa sincera. “Você verbalizou várias vezes que ficou feliz. Como um amigo sai e você fica feliz? Na minha cabeça isso não entra. Uma coisa é dizer ‘parabéns’ para quem ficou, outra coisa é falar várias vezes que está feliz”, disse o artista.

Antes que Douglas se defendesse, Arthur também falou sobre a aproximação inesperada dele com Linn da Quebrada. “Você virou uma chave que a gente até criticava a Eslô por isso. Entendo que você está criando uma relação com a Lina, mas desde que ela ficou parece que vocês viraram uma chave, nunca foram rivais no jogo. Virou colônia de férias. Sua postura virou outra”, criticou.

Douglas explicou que cada um reage de uma forma e isso não significa que ele tenha ficado feliz com a saída de Arthur. O intérprete de Acerola ainda falou que estava alegre por estar no “top 8” e lembrou que nem tudo é sobre o jogador.

“Fui infeliz de falar ‘feliz’, mas isso não invalida a minha tristeza de você ter saído. Eu recebi parabéns todas as vezes que voltei de paredão”, disse ele, que garantiu ter se aproximado de Lina só para ter uma conexão independente do jogo.