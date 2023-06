‘Arte, Vida e Saúde Mental’: palestra aborda a influência da arte no bem-estar

Um bate-papo recheado de música e dança. É essa a proposta da palestra-show que acontece neste sábado (24), a partir de 14h, no Comfort Hotel Manaus, localizado no Distrito Industrial I. Ministrada pelos professores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Paulo Ricardo Freire (mais conhecido como Paulinho Kokay) e Landa Camargo, a palestra conta com o tema “Arte, Vida e Saúde Mental”, abordando a importância da arte para o bem-estar.

Fundadora do Projeto “Seus Males Espanta” (que faz uso da arte e da dança como um caminho para o processo de humanização) e criadora do movimento “A vida pede vida… volte a sonhar” (campanha permanente de prevenção aos suicídios e em prol da valorização da vida), Landa destaca que o objetivo principal do evento é mostrar o poder da arte na vida das pessoas.

“A arte tem um incrível poder de cura e de expressão dos nossos sentimentos e emoções. É uma ferramenta terapêutica essencial na promoção da saúde mental, seja por meio da dança, seja por meio da música, seja por meio da pintura”, salienta.

Especialista em Educação Infantil e Desenvolvimento pela Universidade Cândido Mendes (Rio de Janeiro), Mestre em Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Portugal) e Doutora em Educação pela Ufam, a pedagoga e bailarina comenta que a palestra-show se dividirá em três momentos: dois deles para relatos de cada palestrante e um para interação com o público.

“No primeiro, vou apresentar a minha história e outras que dialogam com ela, mostrando as estratégias que fui construindo ao longo de quase cinco anos para poder ‘espantar o mal’ [referência ao projeto que ela desenvolve]. No segundo momento, será a vez do Paulinho dar o relato dele. Já no terceiro, vamos interagir juntos: ele vai cantar e eu vou dançar junto com a plateia”, detalha.

Músico e psicólogo, Paulinho enfatiza que levará ao palco uma exposição de como a música entrou em sua vida, de como o mobilizou na adolescência e na fase adulta e de como foi importante no seu desenvolvimento e nas suas superações. Formado em Pedagogia e Psicologia pela Ufam, Mestre em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba (São Paulo), Doutor em Educação pela Ufam, com Pós-Doutorado pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (Portugal), ele explica que a arte pode servir de auxílio no controle das emoções, que surgem na infância, mas se tornam mais intensas na adolescência. “Quando as emoções surgem, a criança não tem capacidade de processá-las, entendê-las, conceituá-las e controlá-las, por não ter desenvolvido no cérebro essas habilidades. Elas se estabelecem na adolescência, justamente a fase em que as emoções entram de forma muito intensa. Então, nessa época, a arte serve como ferramenta de equilíbrio. É muito importante no contexto de saber lidar com as emoções”, expõe.

Interação com o Público

Paulinho e Landa pretendem fazer do momento de bate-papo uma experiência divertida e reconfortante, com interações artísticas junto ao público.

“O show musical contará com apresentação de músicas de minha autoria que representam momentos de superação, de sofrimento. Transformei essas ocasiões em música e quero mostrar como que esse ato de compor ou cantar é terapêutico, tanto no ponto de vista de quem produz – como no meu caso –, como no de quem escuta. Às vezes, as músicas são lições de vida”, acrescenta o cantor e compositor profissional.

Em sintonia com as músicas de Paulinho, Landa irá dançar junto com os presentes, mostrando como encontrou na dança o caminho para a cura. “Vivenciei por duas vezes um quadro de depressão e foi justamente a arte que me mobilizou e me fez aprender a administrar melhor as minhas emoções. A arte tem esse poder. A dança, no meu caso, mobiliza o melhor de mim e me transporta para um outro universo onde a dor é transmutada em alegria”, reforça.

Sob o investimento de R$ 40, as inscrições para a palestra-show podem ser feitas pela Plataforma Sympla (https://encurtador.com.br/bloFI). Os participantes inscritos receberão certificado de três (03) horas.

Serviço:

O quê: Palestra-Show “Arte, Vida e Saúde Mental”

Quando: próximo sábado (24), a partir de 14h

Onde: Comfort Hotel Manaus, localizado na Avenida Mandi, 263, Distrito Industrial I

Quanto: R$ 40