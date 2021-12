Arrasa corações! Simaria sensualiza e chama atenção do público

Simaria, da dupla com Simone, ostentou boa forma em uma publicação nos Stories do Instagram, na quarta-feira (1º/12).

A cantora surgiu com um maiô preto bem ousado deixando á mostra os seus seios volumosos.

“Muito bom dia”, escreveu ela animada com o modelito do dia.

Recentemente, a morena postou um vídeo fazendo uma coreografia no Tik Tok no ritmo do seu novo single ‘No Lhores Más’, em parceria com o cantor colombiano Sebastian Yatra. Até a última atualização desta reportagem, o vídeo contava com mais de 389 mil visualizações.

E não é de hoje que a cantora esbanja boa forma nas dancinhas. Recentemente, ela fez coreografia no tik tok e tirou o fôlego dos internautas.

