Arquidiocese de Manaus lança Campanha da Fraternidade 2023

MANAUS — A arquidiocese de Manaus realizou na manhã desta quarta-feira, 23/3, a abertura da Campanha da Fraternidade 2023, na Feira da Manaus Moderna, Centro. Abordando o tema fome, o local foi escolhido por ser uma área que recebe muitos alimentos e que ao mesmo tempo são desperdiçados, o que atrai pessoas em situação de vulnerabilidade para catar frutas, verduras e legumes descartados para comer.

Esta é a terceira vez que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), aborda a fome em uma Campanha da Fraternidade. A primeira edição ocorreu em 1975 com o tema: “Fraternidade é repartir” e o lema: “Repartir o pão”, em 1985 com o lema: “Pão para quem tem fome” e em 2023 com o lema: “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16).

A abertura da Campanha da Fraternidade sempre ocorre na Quarta-feira de Cinzas, que dá início à Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa, e período em que os católicos devem praticar o jejum, a caridade, a penitência entre outras ações previstas no catecismo.

A missa de abertura foi celebrada pelo cardeal dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus. A celebração também contou com a doação de gêneros alimentícios, doados pelos participantes, e que forma distribuídos às pessoas em situação de vulnerabilidade social, que circulam pela área.