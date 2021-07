Arma de verdade com visual de Lego causa polêmica nos EUA

Mas a fabricante de brinquedos dinamarquesa Lego escreveu à empresa exigindo que ela pare de produzir o revólver, devido à sua semelhança com um brinquedo Lego.

Ativistas que defendem o controle de armas descreveram a pistola como “irresponsável e perigosa”. Watts também criticou a empresa de armas, sediada no Estado americano de Utah, dizendo que havia o risco de crianças serem atraídas a usar armas de fogo.

A Culper Precision disse por meio de um comunicado que escolheu produzir a Block19 na tentativa de mostrar que as armas eram “para todos” e que “possuir e atirar com responsabilidade é uma atividade realmente agradável”.

A empresa acrescentou que a pistola só poderia ser comprada por pessoas com porte de armas.

O presidente da Culper Precision, Brandon Scott, disse ao jornal Washington Post que, após conversar com seu advogado, decidiu atender ao pedido da Lego. A arma parece ter sido removida do site do fabricante da arma.