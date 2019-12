Arlindo Júnior morre aos 51 anos

MANAUS – Morreu neste domingo, por volta das 22h45, o ex-levantador de toadas do Boi Caprichoso, Arlindo Júnior, aos 51 anos, em um hospital particular de Manaus, onde estava internado.

Em 2016, o “Pop da Selva”, como era conhecido, descobriu que estava com câncer no pulmão e desde então travava uma luta incansável contra a doença.

Vida artística

Em mais de 30 anos de carreira, Arlindo Júnior destacou-se como um dos principais nomes do Festival Folclórico de Parintins, sendo levantador de toadas do Boi-bumbá Caprichoso entre os anos de 1989 e 1999. No período de 1998 a 2004, bem como em 2014, foi apresentador do boi azul e branco. Em 2005 e 2006 voltou a ser o levantador oficial.

Velório

O corpo de Arlindo Júnior está sendo velado no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, na zona centro-sul.

