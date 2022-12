Argentina decreta feriado para comemorar a conquista da Copa do Mundo

Os argentinos estão comemorando a conquista da Copa do Mundo desde domingo (18), e a festa deve continuar até o desembarque da seleção no país. O governo de Alberto Fernández decretou feriado no país nesta terça-feira (20).

Os torcedores devem seguir com a concentração no obelisco da região central da capital, Buenos Aires. O time liderado por Lionel Messi chega do Catar na madrugada de segunda para terça-feira e deve ser recebido por uma multidão.

O presidente do país também deve se reunir com os campeões mundiais na Casa Rosada, residência oficial da Presidência da República. Assim como aconteceu nas duas conquistas anteriores, em 1978 e 1986, a taça deve ser exibida da sacada, desta vez por Fernández.

Durante o voo, que fez uma escala em Roma, na Itália, vários jogadores publicaram mensagens nas redes sociais e convocaram os argentinos para a festa da conquista.

Messi alcançou mais um feito justamente com uma foto publicada na internet. A imagem do craque com a taça na mãos teve incríveis 47 milhões de curtidas no Instagram, número que coloca a publicação como a segunda com mais curtidas de toda a história da rede social.

R7