Argentina bate Holanda nos pênaltis e pega Croácia na semi

A Argentina está classificada para a semifinal da Copa do Mundo e encara a Croácia na próxima terça-feira. Após o empate com a Holanda por 2 a 2 durante os 120 minutos, a Albiceleste derrotou a equipe de Louis van Gaal nos pênaltis por 4 a 3 com Emiliano Martínez defendendo duas cobranças e sendo o herói dos “hermanos”.

Com o gol de Messi, o astro alcançou a marca de 10 gols em Copas do Mundo, igualou o feito de Gabriel Batistuta e se tornou o maior artilheiro da Argentina na história do torneio. O jogador também chegou a marca de oito assistências na competição, enquanto Diego Maradona tem 10 passes decisivos.

Apesar da grande participação de Lionel Messi, Emiliano Martínez foi o grande herói da Argentina na partida. Assim como foi chave na Copa América, o goleiro defendeu as duas primeiras cobranças de pênaltis da Holanda, deu uma larga vantagem para a Albiceleste e foi chave na classificação para a semifinal.

