Arena Amadeu Teixeira é sede da final do Campeonato Amazonense de Futsal Sub-11

MANAUS — A Arena Amadeu Teixeira será palco da final do Campeonato Amazonense de Futsal Sub-11, A disputa será entre os times Craques do Futuro e Pica Pau, neste sábado (21/01), a partir das 9h. A competição conta com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e visa a preparação dos jogadores para o cenário nacional da modalidade, além de garantir vaga na Taça Brasil de Futsal 2023.

“O resultado dessas competições só demonstra que o apoio dado pelo Governo do Amazonas tem sido fundamental para que nossos atletas consigam evoluir no esporte. Sabemos que o alto rendimento começa na base e por meio desses campeonatos estaduais estaremos revelando grandes craques para o futuro”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

A competição iniciou em dezembro, contou com a participação de 31 times disputando o campeonato de base estadual, em diversas categorias. O time Pica Pau vai em busca do tricampeonato, enquanto o Craques do Futuro está buscando o segundo título de campeão na categoria Sub-11.

Além da final do Sub-11, outras categorias também irão se enfrentar na Arena Amadeu Teixeira, em busca de erguer a taça de campeão. Pelo Sub-8 os times Abílio Nery e Grêmio Alvorada; no Sub-9 se enfrentam Vingadores e Abílio Nery; disputando também a categoria Sub-13, os Vingadores duelam contra o Amazonas FC; na categoria Sub-15, Unidos do Alvorada e Abílio Nery; fechando as finais o Grêmio da Amazônia encara a equipe Estrelas do Norte.

“Teremos 5 categorias disputando as finais no futsal de base. Ficamos felizes em chegar nessa reta final de competição que é de suma importância para o calendário da modalidade. E, com certeza, serão grandes disputas, valendo vaga para Taça Brasil”, comentou Marcelo Galvão, presidente da Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs).

Confira os jogos:

Competição: Final Campeonato Amazonense Sub-8

Jogo: Abílio Nery e Grêmio Alvorada

Data e hora: Sábado (21/01), às 8h

Competição: Final Campeonato Amazonense Sub-11

Jogo: Craques do Futuro e Pica Pau

Data e hora: Sábado (21/01), às 9h

Competição: Final Campeonato Amazonense Sub-9

Jogo: Vingadores e Abílio Nery

Data e hora: Sábado (21/01), às 10h

Competição: Final Campeonato Amazonense Sub-13

Jogo: Vingadores e Amazonas FC

Data e hora: Sábado (21/01), às 11h

Competição: Final Campeonato Amazonense Sub-15

Jogo: Unidos do Alvorada e Abílio Nery

Data e hora: Sábado (21/01), às 12h