“Aquaman”: Homem nadou 27 horas para sobreviver a tsunâmi em Tonga

Um homem de 57 anos ganhou o apelido de “Aquaman da vida real” depois de nadar cerca de 27 horas após ser arrastado pelo tsunâmi que atingiu diversas ilhas do arquipélago de Tonga, gerado pela explosão de um vulcão no último sábado (15).

Lisala Folau, que morava na pequena e isolada ilha de Atata — que tem cerca de 60 habitantes —, contou em entrevistas que foi arrastado para o mar quando as ondas atingiram sua casa por volta das 19h (3h no horário de Brasília) do sábado.

“Tenho um problema nas pernas, então afundei na água pelo menos oito vezes e tentava voltar para respirar, mas o mar ficava me fazendo girar e me levando para baixo”, ele contou à agência Reuters em Nuku’alofa, capital de Tonga.

Folau disse que na na vez em que submergiu, conseguiu se agarrar a um tronco de árvore e depois disso pôde boiar e remar com o braço lentamente. Ele ainda parou em duas pequenas ilhas e levou cerca de 27 horas para percorrer 7,5 km até chegar a uma praia da ilha de Tongapatu, a principal do arquipélago, onde fica a capital, por volta das 22h (6h em Brasília) do domingo.

A erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha’apai matou ao menos três pessoas, causou um tsunâmi com ondas de cerca de 15 metros ao longo do arquipélago, danificou vilas, resorts e muitos prédios, além de derrubar as comunicações do país, de cerca de 105 mil habitantes.

A história de Folau viralizou nas redes sociais e ele foi chamado de “Aquaman da vida real”, em referência ao personagem dos quadrinhos e do cinema.

Quando questionado se ele sabia quem era Aquaman, o homem respondeu: “Não, não conheço. Só posso agradecer a Deus, porque ele me deu a oportunidade de ver minha família novamente”.

FONTE: Reuters