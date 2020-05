Apresentadora da Rede Amazônica testa positivo para o Covid-19

A jornalista Luana Borba, apresentadora da Rede Amazônica que esteve no rodízio em comemoração aos 50 anos do ‘Jornal Nacional’, testou positivo para a Covid 19. Além de Luana, o marido dela também foi diagnosticado com a doença. Os dois seguem isolados e se tratando. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Luana contou que o exame levou de quatro a cinco dias para ficar pronto, que o casal não teve sintomas graves e que ambos já foram sendo medicados.

“Muitas pessoas souberam hoje pela televisão que nós testamos positivo para a Covid-19. Estamos bem. Começamos com sintomas e imediatamente buscamos um médico para fazer os exames. Demoraram cinco dias pra sair. Como estávamos com um acompanhamento médico já iniciamos a medicação que nós concluímos ontem. O bom é que estamos conseguindo vencer isso, enquanto algumas pessoas estão com mais dificuldade para passar por isso. Tivemos pouquíssimos sintomas.Estamos bem e vencendo”, disse a jornalista.

O Estado do Amazonas está mergulhado na pandemia. O estado chegou ao ponto do governador pedir ajuda à ONU para capitalizar recursos para fortalecer o sistema de saúde local. Os casos de coronavírus confirmados em todo Amazonas já ultrapassam a marca de 5,5 mil. Já as mortes foram contabilizadas 476.

*Com informações de Fábia Oliveira/O Dia

