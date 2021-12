Apresentadora confunde “pai” com “p**” durante telejornal

A jornalista Yonara Werri, apresentadora do telejornal da Globo em Rondônia, cometeu uma gafe, ao vivo. Durante a edição da última terça-feira (7), ela se confundiu e mandou um beijo para as partes íntimas de um espectador. As informações são do Metrópoles.

Ao receber uma mensagem dos espectadores, a jornalista decidiu interagir com o público. “Manda um beijo para o meu pai, Valquir, e para mim também. Yonara, meu pai assiste todos os dias o JRO1”, escreveu o fã da atração.

Yonara, então, atendeu ao pedido do espectador, porém, se equivocou.

“Então, vai um grande beijo para você, Vinícius, e também para seu pau”, disparou a jornalista. Em seguida, ao perceber a gafe, ela se corrigiu. “Seu pai, Valquir”, completou, aos risos.