Apresentador entra em desespero ao ser picado por vespa asiática assassina

O apresentador Nathaniel “Coyote” Peterson, de 38 anos, que comanda o canal Brave Wilderness, no YouTube, gravou um vídeo no qual é picado por uma vespa asiática assassina. O inseto foi visto pela primeira vez no ano passado nos Estados Unidos e tem uma picada que pode ser, em alguns casos, letal aos seres humanos.

No vídeo, Coyote segura a vespa asiática com um pinça (ela mede cerca de 5cm) e a coloca no braço. Em poucos segundos, o inseto pica o apresentador, que começa a gritar de dor e a se desesperar no meio da gravação. Vinte minutos depois, uma erupção surge no local da picada. “Dor absurda! Uma dor absolutamente absurda”, diz Coyote.

“Quando o ferrão entrou no meu braço, veio uma onda, essa onda veio e a dor começou imediatamente”, explicou o apresentador no vídeo. Ainda na publicação, Coyote diz que é uma das dores mais intensas que ele já teve. Ao jornal The New York Times, um apicultor de Washington relatou que encontrou milhares de abelhas com a cabeça arrancada dos corpos. A princípio, ele não entendeu o que tinha acontecido. Mas depois disse suspeitar da mais recente visitante: a vespa asiática. O zangão pode usar a mandíbula para acabar com uma colmeia em questão de horas, relata. Para alvos maiores, ele usa o ferrão venenoso. No Japão, por exemplo, até 50 pessoas morrem por ano por causa da vespa asiática.

Por Metrópoles

Comentarios