Apresentada nova concepção do Festival #SouManaus Passo a Paço 2022

MANAUS, AM — Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), apresentou, nesta sexta-feira, 29/4, no Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico, o novo conceito da 7ª edição do projeto de ocupação artística do centro de Manaus, o Festival #SouManaus Passo a Paço 2022, que consolida-se como o maior Festival de Artes Integradas da Amazônia, promovendo o encontro de expressões e linguagens artístico-culturais, nacionais e locais, no berço histórico da capital amazonense.

A edição de 2022 acontece nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro, e contará com mais de 50 atrações locais, 15 nacionais, incluindo atrações religiosas, e internacionais. A expectativa de público é de mais de 300 mil pessoas, somando os quatro dias de evento.

Para o presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, a realização do #SouManaus Passo a Paço abre as portas para uma nova matriz econômica para a cidade.

“Nós trabalhamos numa força-tarefa muito grande para anteciparmos o projeto Passo a Paço, que será chamado de #SouManaus. Para isso, dentro dessa força-tarefa, nós identificamos pontos falhos anteriormente, pontos positivos e estamos fazendo de tudo para realizar um grande projeto baseado na sustentabilidade. Essa é a mensagem que nós queremos deixar, uma marca grandiosa para o mundo, para o planeta ver que Manaus merece ter o olhar carinhoso de todos. Nós somos a base da sustentabilidade para o mundo”, afirmou Oliveira.

A temática do Festival #SouManaus Passo a Paço 2022 será voltada para as raízes amazônicas e sustentabilidade, buscando colocar Manaus na rota do turismo dos grandes eventos musicais.

“A expectativa é de que esse grande festival bata o recorde de público das últimas edições com a presença da população e muitos visitantes. O Passo a Paço vai mudar de nome, vai se tornar Festival #SouManaus, e com isso, o prefeito David Almeida quer atrair cada vez mais turistas de diversas nacionalidades para a nossa cidade. E, nós, temos certeza de que o #SouManaus vai estar na boca de grandes artistas nacionais e internacionais, fomentando o turismo e a economia da nossa cidade”, ressaltou o secretário municipal de Comunicação, Israel Conte.

A potência e diversidade do line-up de música, gastronomia, teatro e de ações de sustentabilidade prometem dar ao festival, em 2022, repercussão internacional.

“Essa é uma estratégia de reforço para fortalecer e repercutir a cidade no mundo inteiro. Então, por determinação do prefeito David Almeida, estamos utilizando o melhor das nossas raízes para a construção e aplicação de uma política cultural para a nossa cidade que defenda a nossa arte e todos os manauaras”, concluiu o subsecretário municipal de Comunicação, Jack Serafim.

Marca nova#

Neste ano, o festival iniciará uma nova fase, passando a se chamar #SouManaus. Para o vice-presidente da Manauscult, Cristian Pio, a mudança do nome fortalece a marca da cidade, enfatizando Manaus como capital da Amazônia.

“O Passo está sendo reformulado. A ideia é trazer esse novo conceito, principalmente para defender o nome da cidade de Manaus. No mundo todo, usam os nomes da sua cidade nos seus festivais. É o Rock in Rio, é o festival de Salvador e aqui a gente está colocando Manaus como a cidade onde acontece o maior festival de artes integradas do Norte do Brasil”, afirmou Pio.

As novidades desta edição envolvem maior área de evento; quatro palcos e espaços exclusivos; quatro dias de evento, sendo um dia com programação infantojuvenil e gospel.

Com a proposta de promover a ressignificação da região central da cidade, a programação da Prefeitura de Manaus, de artes integradas aliadas à gastronomia contemporânea regional, propõe experiências sensoriais e de aventura ao público, logo na abertura do palco Tucupi, área situada dentro do porto de Manaus, às margens do rio Negro.

Seleção de Chefs

Cozinheiros e chefs de restaurantes, food bike e food trucks que desejarem participar do Passo a Paço 2022 podem concorrer ao edital que será lançado pela Manauscult nos próximos meses.