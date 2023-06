Apresentação da Categoria Prata do 65° Festival Folclórico do Amazonas encerra neste domingo

A apresentação da Categoria Prata, da 65ª edição do Festival Folclórico do Amazonas (FFA), realizada pela Prefeitura de Manaus e governo do Amazonas, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), encerra neste domingo, 25/6, com participação do cantor George Japa, às 19h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na bola da Suframa, Distrito Industrial, zona Sul.

O evento conta com espaço gastronômico, além de artesanato e outras atividades para o público. Após a apresentação do cantor George Japa, a disputa inicia a partir das 19h30, com entrada gratuita. Ao todo, o festival contou com 95 apresentações de grupos folclóricos de todas as zonas da cidade.

O Festival Folclórico do Amazonas deste ano foi dividido em categorias: Mostra Folclórica, Bronze, Prata, Ouro e Bois Master A e B. Sob a responsabilidade da Prefeitura de Manaus estão as apresentações dos grupos da mostra Bronze e Prata, que tiveram início no dia 11/6, e movimentaram um público de mais de 100 mil pessoas, somando os dias de apresentações dos grupos, até o último sábado, dia 24.

SERVIÇO:

O quê – Encerramento da Categoria Prata do 65° Festival Folclórico do Amazonas

Quando – Domingo, 25/6

Horário – Das 19h à 1h. (O prefeito David Almeida e o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, atenderão a imprensa às 20h30).

Local – Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na bola da Suframa, zona Sul.