Apreendidos mais de 600 quilos de pescado ilegal e carne de animal silvestre em Coari

MANAUS — Na madrugada desta segunda-feira (21/11), durante o cumprimento da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, agentes que atuam na Base Fluvial Arpão, localizada em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apreenderam mais de 600 quilos de carne animal, entre pescado ilegal e carne de quelônio.

De acordo com o relatório da ocorrência, os policiais iniciaram uma revista de rotina em uma embarcação pesqueira, onde foram encontrados 100 quilos de manta de pirarucu, 490 quilos de diversos tipos de peixes, incluindo espécies que estão protegidas pelo período do defeso, e 18 quilos de carne de quelônio, fato que constitui crime ambiental.

Com o material ilegal apreendido, o prejuízo ao crime está avaliado em mais de R$ 97 mil. Toda a carne animal foi apresentada na delegacia da Base Arpão.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), sob o comando do general Carlos Alberto Mansur, a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.