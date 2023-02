Apostador da Compensa ganha R$ 1,4 milhões na Quina da Sorte

MANAUS — Manaus tem um novo milionário. Um apostador da capital amazonense ganhou o prêmio da Quina da Sorte, no valor de R$ 1.418.601,25. Ele fez uma aposta simples na loteria Rio Negro, localizada no bairro da Compensa, na zona oeste da cidade.

O jogador escolheu os números 07,15,16,61 e 62 e se deu bem no sorteio do último sábado (28). De acordo com a Caixa Econômica, outras 47 pessoas acertaram quatro números e foram premiadas com R$ 6,9 mil.

Outros detalhes sobre o recebimento de prêmios estão disponíveis no menu “Dúvidas”, no Portal Loterias Caixa, na seção Premiação.​