Aposta do Espírito Santo leva prêmio de R$ 51 milhões da Mega-Sena

No último sábado, dia 17, ocorreu o sorteio do concurso 2.602 da Mega-Sena em São Paulo. A surpresa da noite foi uma única aposta de Guarapari, no Espírito Santo, que acertou as seis dezenas e levou sozinha o prêmio de R$ 51.774.681,61.

Números sorteados no concurso 2.602: 11 – 14 – 16 – 30 – 32 – 46.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para quarta-feira, dia 21. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.