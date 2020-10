Aposta de Pernambuco leva sozinha R$ 103 milhões na Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta quarta-feira (7), o concurso número 2.306 da Mega-Sena.

Uma aposta da cidade de Abreu e Lima (PE) levou sozinha o prêmio de R$ 103.029.826,38 por acertar as seis dezenas do jogo.

Na quina, houve 258 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 28.428,45.

Já na quadra, foram 15.713 apostas ganhadoras e cada uma vai levar para casa R$ 666,83

Veja os números: 03 – 19 – 28 – 33 – 57 – 58.

Antes desta quarta feira (7), o último sorteio que teve vencedores com seis acertos aconteceu em 5 de setembro, quando duas apostas levaram, cada uma, mais de R$ 47 milhões.

Desde então, o prêmio estava acumulando e tinha superado todos os valores sorteados desde maio, o segundo maior valor sorteado no ano, quando uma só aposta levou R$ 101 milhões. Em 2020, o prêmio recorde aconteceu em fevereiro, quando foram sorteados R$ 200 milhões.

Segundo a Caixa, se apenas um ganhador levar o prêmio e aplicar todo o valor na poupança do banco, no primeiro mês terá um rendimento de quase R$ 116 mil.Os ganhadores têm até 90 dias para resgatar o prêmio, sob o risco de ficarem sem a bolada.

COMO APOSTAR

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio.Ela também pode ser realizada pelo site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), com aposta mínima de R$ 30 para quem não é correntista do banco.

A probabilidade de acerto das seis dezenas é um a cada 50 milhões.

Para jogar pelo site o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito. O valor mínimo da compra é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

FONTE: Folhapress

