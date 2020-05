Aposta de Curitiba ganha sozinha R$ 101,1 milhões da Mega-Sena

A Caixa realizou na noite deste sábado (16) o concurso 2.262 da Mega-Sena. Uma aposta de Curitiba (PR) levou sozinha o prêmio de R$ 101,1 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 07 – 08 – 14 – 23 – 30 – 46.

O prêmio é o segundo maior do ano da Mega-Sena em concursos regulares, atrás apenas do concurso 2.267, em fevereiro.

A Quina teve 198 acertadores, e cada um levou R$ 34.405,61. Outras 12.850 apostas acertaram a Quadra, com prêmio de R$ 757,34.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (20), com prêmio estimado de R$ 2 milhões.

A Mega-Sena estava acumulada há 13 concursos. Desde o concurso 2.249, realizado em 04/04/2020, não houve acertadores na faixa principal de premiação (seis números).

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

