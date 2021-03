Após tratamento, Marina Silva de Manaus reaparece irreconhecível

Nesta quinta-feira (18), o projeto social “Parceiros Brilhantes” publicou uma foto de Maria Solange, conhecida carinhosamente como Marina Silva de Manaus.

Nas imagens, Marina aparece irreconhecível, com sinais visíveis de sua progressão no tratamento contra a sua dependência química em crack.

Veja:

Lembram da Maria Solange, conhecida como Marina Silva Manaus? Arrasta pro lado e acompanhe essa transformação incrível. Agradecemos a parceria da Oral Unic nessa etapa que será o primeiro passo de uma grande história ♥️🙏🏻 #Solidariedade #MarinaSilva #Manaus #Sorriso pic.twitter.com/TKk3rcsYp6 — Parceiros Brilhantes (@parcbrilhantes) March 18, 2021

Desde o início do tratamento, Marina publica as etapas de sua recuperação e a mudança visual, resultado do acompanhamento de nutricionistas, dentistas e dos colaboradores do ‘Parceiros’.

Trajetória

Maria Solange nasceu em Fortaleza e em 2009 veio para Manaus junto com o filho que também era dependente químico. Os dois foram chamados para transportar droga para o Amazonas, mas, por conta de cobranças, o filho foi assassinado, o que fez com que Maria passasse a morar na rua.

Em julho deste ano, ela ficou famosa em nível mundial após um vídeo seu dançando foi repostado pela cantora Madonna. Desde então, diversas pessoas têm se mobilizado para auxiliar Marina.

FONTE: MANAUS ALERTA

Comentarios