Após ter luz cortada, fazendeiro mata funcionário de empresa de energia

A Companhia Elétrica de Pernambuco ofereceu R$ 20 mil em recompensa para quem tiver informações sobre o paradeiro de um fazendeiro identificado como Sebastião Ayres de Assis Neto, proprietário de um haras no município de Limoeiro, no Agreste do estado. Ele é suspeito de assassinar um funcionário da empresa de energia após homem cortar a luz dele por falta de pagamento.

José Reginaldo de Santana Júnior, de 31 anos, fazia o trabalho de desligamento de energia com outro colega de profissão, não identificado, quando o proprietário da fazenda chegou ao local armado e disparou contra eles. José Reginaldo morreu na hora, mas o colega de profissão foi obrigado a religar a energia e colocado no porta-malas do carro.

Sebastião Ayres fugiu do local e é procurado pela polícia, que investiga o caso. Quem tiver informações sobre o paradeiro do homem pode acionar o Disque Denúncia pelo número (81) 3719-4545.

FONTE: O Dia

