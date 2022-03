Após polêmica, Naiara Azevedo anuncia lançamento de música com Marília Mendonça

Naiara Azevedo anunciou a data de lançamento de 50%, música em parceria com Marília Mendonça (1995 – 2021). A canção, que chegou a ser motivo de polêmica com a família da eterna rainha da sofrência, chega às plataformas digitais no dia 3 de março.

Recentemente, a notícia de que Naiara lançaria uma nova versão da música repercutiu mal com o irmão de Marília, João Gustavo. O músico chegou a acusar Naiara de se aproveitar da morte da irmã para se promover.

Após a polêmica, João Gustavo usou as redes sociais para se desculpar com Naiara e a equipe dela. Após a família entrar em um acordo com a assessoria de Naiara e aprovar a divulgação da parceria das duas, João se desculpou e assumiu que foi “muito duro.”

“A equipe da Naiara Azevedo nos procurou e entendeu nossa posição contrária ao lançamento de uma gravação feita após a morte da Marília. Um vídeo totalmente diferente daquilo que a Marília havia feito em vida, com um tom apelativo de tristeza e sofrimento”, começou João.

“Minha irmã sempre levou alegria e felicidade por onde passava, essa é a imagem que queremos defender. Nunca fomos contrários ao lançamento do vídeo feito em vida pela Marília com a Naiara, essa era a vontade dela e será respeitada”, acrescentou.

