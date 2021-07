Após perder a guarda do filho, mulher afirma que nunca agrediu a criança

DA REDAÇÃO – Acusada de agir com violência contra o filho de apenas 3 anos, a manauara Lurdiene Agnes, 27, fez postagem nas redes sociais se defendendo das acusações pelas quais foi indiciada por crime de tortura.

Na postagem, ela se diz revoltada com as acusações feitas. “Quando meu filho voltar para mim vou ficar até com medo de olhar para ele. Eu não vou poder brigar com meu filho, não vou poder dá uma peia na mão do meu filho, não vou poder corrigir o meu filho”.

Lurdiene também aproveita para pedir ao pai do seu filho para deixar a criança com a mãe dela, uma vez que perdeu temporariamente a guarda.

Relembre o caso

Lurdiane Agnes foi indiciada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) após a circulação de vídeos nas redes sociais mostrando ela agredindo o filho de apenas 3 anos.

Durante depoimento, confirmou que os vídeos realmente foram feitos em momento de raiva contra o ex-companheiro, o estelionatário Cristiano Lima Martins.

Confira abaixo a postagem:

