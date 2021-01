Após oito dias de buscas, irmãs desaparecidas são localizadas

Após 8 dias de buscas intensas, as irmãs Kimberlly dos Santos Pereira, 12, e Agatha dos Santos Pereira, 8, foram encontradas com vida, junto do padrasto, Cleberson Santos Cezar, 38, em um sítio no KM 47, da rodovia AM-010, na noite desta quarta-feira (30).

Filhas de PM

As crianças aparentavam estar bem, assim como o padrasto. À polícia, ele explicou que se perdeu na mata junto delas e desde então estava vagando até encontrar o sítio, onde conseguiu entrar em contato com a família das meninas e dizer onde estava.

Apesar da localização não precisa, a polícia se deslocou e disse que foi de sítio em sítio até encontrar o trio. As crianças disseram que se alimentavam de palmito e tomavam água do rio durante os dias na mata.

Os três foram levados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e todos os procedimentos de exames serão feitos, assim como investigação. O pai agradeceu a ajuda e comoção dos populares com o caso. “Agradeço do fundo do meu coração a todos”, disse o sargento Nunes.

O caso

As duas crianças sumiram na última terça-feira (22) após saírem com seu padrasto para tomar banho de igarapé nas proximidades de um sítio localizado no KM 26, da BR-174 (Manaus-Boa Vista) e não mais retornarem. Ele também ainda não foi encontrado.

À polícia, a mãe das meninas explicou que o padrasto saiu com as crianças e ela foi trabalhar em outro sítio. Nos primeiros dias de busca, o Corpo de Bombeiros e uma equipe da Companhia Independente de Policiamento de Cães (CipCães) foram acionados para a procura. Para o local, este último enviou dois cães, sendo um de busca e outro com faro para encontro de cadáver.

A SSP chegou a mandar também um helicóptero sobrevoar a área na tentativa de encontrar a família, porém sem sucesso. Após alguns dias e de informações de que as crianças teriam sido vistas em Manacapuru, as buscas pelos Bombeiros foram encerradas e estavam sendo investigadas pela Polícia Civil.

FONTE: PMS

