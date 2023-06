Após nove anos, praça do Dom Pedro é entregue totalmente revitalizada pela prefeitura

Um dos espaços de convivência mais tradicionais da cidade, a praça de alimentação Desembargador Mário Verçosa, conhecida como praça do Dom Pedro, localizada na zona Centro-Oeste, foi entregue pelo prefeito de Manaus, David Almeida, na noite desta quarta-feira, 31/5, totalmente reformada. O espaço, inaugurado na década de 90, estava sem receber revitalização desde 2014.

A entrega da praça foi marcada por uma grande festa, e durante seu discurso, o chefe do Executivo municipal reforçou o intuito de expandir as opções de lazer à população, e também fez questão de destacar o trabalho realizado pelos profissionais que estão deixando, a cada dia, a cidade mais bonita e melhorando os ambientes públicos da cidade.

“Nós estamos reformando e restaurando esses espaços para a comunidade aqui na cidade de Manaus, isso tem sido a marca do nosso trabalho, a tônica da nossa atuação, quero agradecer aos nossos amigos garis, que tem transformado a cara da nossa cidade, essa é a responsabilidade com o recurso público, nós executamos de forma direta, nós entramos e reformamos, e assim nós mudamos a cara da cidade de Manaus”, afirmou Almeida.

A modernização do espaço realizada pelas secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp) e de Infraestrutura (Seminf), preservou os pontos fortes da praça, com a adequação e correção das inconformidades que haviam nos banheiros e nos telhados. O local, que conta com mais de 20 boxes e que gera, aproximadamente, 150 empregos diretos, agora dispõe de playground, academia ao ar livre e espaço para apresentações multiculturais.

“É muito gratificante ouvir os permissionários dizendo que aqui o movimento já melhorou, agora a praça tem parquinho para as crianças, academia ao ar livre, banheiros decentes, e um pavilhão que permite diversas programações culturais, foi para isso que reformamos essa praça”, completou o titular da Semulsp, Sabá Reis.

Além da pintura em todo o espaço, a Prefeitura de Manaus também realizou a reforma das calçadas, espaço para espetáculos e arquibancadas.

Trabalhando na praça do Dom Pedro desde 2002, a representante dos permissionários, Daniele Borges, frisou que o ambiente está humanizado após a ação da atual gestão municipal, e fez um agradecimento especial.

“Eu agradeço ao nosso prefeito, estávamos abandonados aqui, e agora essa praça foi toda reformada, agradecemos a toda equipe da prefeitura, é a primeira vez que eu vejo um trabalho como esse na praça”, concluiu.