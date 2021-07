Após flagra na ‘Ilha Record’, Sammy Lee anuncia fim de casamento com Pyong Lee

Sammy Lee anunciou nesta segunda-feira (19) o fim do casamento com o ex-‘BBB’ Pyong Lee. O post veio após a divulgação de uma chamada do programa “Ilha Record”, no qual Pyong aparece deitado na cama ao lado de um participante. As informações são do site Uol.

Supostamente em algumas semanas, o participante teria traído sua mulher no reality show, inclusive com Sammy negando o suposto affair e indicando, no início de julho, que Pyong não havia caído em tentação naquela vez.

Ela mentiu para tentar salvar o casamento e lembrou do filho Jake, de 1 ano, fruto da relação com Pyong. Em sua rede social ela postou: “Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixa meu filho sentir a dor. Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais”.

Alguns minutos depois na mesma rede social ela postou,”Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa”

A divulgação da ‘Ilha Record’ na noite desta segunda-feira (19) exibiu cenas registradas no confinamento em meio aos termos “brigas, competição, confinamento, festas, intrigas, romance, traição e votação cara a cara”.

Ainda de acordo com o site Uol, o close de Pyong na cama com outro participante não identificado aparece entre as palavras “romance” e “traição”. A aparição de Pyong na cama com outro participante logo se tornou um dos principais assuntos das redes sociais.

Durante as gravações do reality, que estreia dia 26 de julho, surgiram boatos de que ele teria traído sua mulher com Antonela Avellaneda, ex-“BBB 4”. A argentina também negou que tenha sido pivô de qualquer traição na época.

FONTE: UOL

Comentarios