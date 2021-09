Após denúncia anônima, polícia apreende 80 kg de drogas em Manaus

A Força Tática apreendeu na noite desse domingo (19), 80 Kg de drogas na rua Basílio, no bairro Zumbi, na Zona Leste.

A polícia recebeu uma denúncia anônima informando que criminosos estavam comercializando entorpecentes no local. Assim que a polícia chegou ao local, o grupo fugiu, mas um deles acabou sendo alcançado. Com ele foram apreendidas várias porções de drogas em uma casa abandonada.

Cães do CipCães também foram utilizados na ação e conseguiram encontrar outros 37 tabletes de maconha tipo skunk. Toda a carga somou 80 kg e foi levada para a sede da Força Tática, na avenida Tefé, bairro Cachoeirinha.

As informações são do Portal do Holanda.

Comentarios