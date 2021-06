Após anunciar falência, Gusttavo Lima vende toda a produção por valor milionário

Gusttavo Lima já está se programando para começar o ano de 2022 com tudo. O cantor vendeu toda sua produção de shows de 2022 a uma empresa milionária, Four Evens, por nada mais nada menos que 100 milhões de reais. As informações foram dadas por Léo Dias no site Metrópoles, onde afirmou que o cantor já recebeu parte da quantia.

Claro que isso vem em um ótimo momento para o sertanejo, já que por quase dois anos ele não teve grandes fontes de rendas além de suas lives. De acordo com o que foi calculado, estima-se que Gusttavo Lima receberá R$592 mil por cada apresentação.

Assim, a maioria do seus shows do ano que vem, caso possam acontecer, pertencerão à Four Evens. Serão 192 shows e se for colocar no papel, Gusttavo Lima fará, no mínimo, quatro shows por semana no ano de 2022. É isso mesmo, o sertanejo já garantiu sua renda e abrirá o ano novo com chave de ouro e fim das lives. O sertanejo foi o grande responsável pelo formato explodir no país mas confirmou que a partir de agora, não fará mais. Inclusive, o último show online dele foi realizado na última sexta, 4.

De acordo com o sertanejo, os patrocinadores estão falindo e o Brasil está quebrado, fazendo com que o dinheiro para patrocinar os shows online fique escasso. Além disso, o embaixador quer se adiantar e já começar a planejar os shows para o próximo ano, dando fim à uma era.

