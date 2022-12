Após acordo, estacionamento em vagas do Zona Azul sobe para R$ 3,50 em Manaus

MANAUS — O reajuste tinha sido judicializado após a empresa Tecnologias de Trânsito da Amazônia SPE-Ltda, responsável pelo sistema, pedir reajuste para R$ 3,98. Atualmente, a tarifa está 2,45 a hora.

Nesta quarta-feira (28), a prefeitura informou que firmou um acordo extrajudicial com a concessionária, homologando um desconto de R$ 0,48 sobre o valor solicitado pela empresa.

“O extrato do acordo foi publicado na edição desta terça-feira, 27 de dezembro de 2022, do Diário Oficial do Município (DOM)”, informou a prefeitura.

O acordo foi conduzido pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e Procuradoria-Geral do Município (PGM).

“O acordo contemplou as perdas inflacionárias dos últimos sete anos, período em que o contrato de concessão não sofreu qualquer revisão. Diante desse cenário, conseguimos reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato sem causar grandes impactos para os usuários”, disse o diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade Ferreira.

Atualmente, o Zona Azul oferta 5.397 vagas, sendo 3.863 vagas na área central de Manaus e outras 1.534 no conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul da capital.

Segundo a prefeitura, em breve, outras áreas comerciais da cidade deverão ser contempladas com a expansão do serviço.

Implantado em 2018, o modelo de estacionamento passou a ser regulado e fiscalizado pela Ageman em 2019. Atualmente, a empresa Consórcio Amazônia, Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE – Ltda é detentora da outorga do serviço.

Os créditos podem ser adquiridos por meio do aplicativo Zona Azul Manaus, site www.zamanaus.com.br nos postos de venda autorizados ou ainda com os monitores.

