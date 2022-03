Após 8 mandatos na Aleam, Belarmino Lins passa o bastão ao filho George Lins

Aos 76 anos de idade e 32 de vida parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), onde exerceu 8 mandatos consecutivos desde 1990, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) anunciou, na noite de sexta-feira (4), em evento com amigos em sua residência, no Parque das Laranjeiras, a passagem de bastão ao filho George Lins, médico urologista, a quem apoiará nas eleições deste ano.

Em discurso, ao lado da esposa, Luciana Lins, e do irmão deputado federal Átila Lins (Progressistas), o popular Belão destacou a transição como natural. “É hora de passar o bastão, e que George possa dar continuidade ao trabalho construído pelo Belão e pelo Átila no interior. Deus ilumine o doutor George e que ele faça o melhor pelos mais necessitados no nosso Estado”, disse o líder progressista, aplaudido por uma plateia em que se destacavam vários prefeitos e ex-prefeitos municipais, além do reitor da Fametro, Wellington Lins, vereadores e outras lideranças políticas ligadas ao interior.

No discurso, Belarmino Lins destacou a família como um dos valores fundamentais para o sucesso de sua longa trajetória no Parlamento Estadual. “Durante todos esses longos anos, tenho certeza de que fui bom chefe de família, dando sempre bons exemplos aos meus filhos, como os meus pais Belarmino Gomes de Albuquerque e Naíde Lins de Albuquerque me deram”.

O deputado lembrou o início da carreira, em 1990, quando o irmão Átila, então presidente da Aleam, decidiu concorrer à Câmara Federal. Na época, o favorito da família para se candidatar era o hoje empresário e comandante da Fametro George Lins, que, entretanto, desistiu por não se sentir com vocação para a política. “Então, eu topei o desafio, fui em frente e me elegi para a Aleam”, discorreu Belão, que antes de iniciar sua carreira no Parlamento dirigiu órgãos como IAPAS, COSAMA e IPASEA.

Ação no Parlamento

Entre 1990 e 2022, Belarmino Lins se destacou no Poder Legislativo Estadual como autor de projetos que se transformaram em leis de grande relevância para o Estado, como, por exemplo, a Lei nº 3.148/2007, que instituiu a Política Estadual de Prevenção e Atendimento à Gravidez na Adolescência, reconhecida como de especial valor social pelo Senado da República.

Três vezes presidente da ALEAM, nos períodos 2005/2006, 2007/2008 e 2009/2010, Belarmino foi autor de uma Emenda Constitucional que reduziu o recesso parlamentar de 90 para 45 dias, a partir de 2006, chamando a atenção das demais casas legislativas do país. Construiu o Complexo Administrativo da ALEAM, denominado Deputado José Lins de Albuquerque, e criou a Escola do Legislativo Senador José Lindoso.

“Decisão amadurecida”

Dono de três mandatos na ALEAM e 8 no Congresso Nacional, o deputado federal Átila Lins elogiou a transição de Belão para George Lins, responsável pelo Diretório Municipal do Progressistas em Manaus e presidente da Juventude Progressista. “Foi uma decisão amadurecida com os nossos companheiros de jornada, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores e outros líderes. George reúne muita qualidade, e o Belão não vai se afastar da política, ele vai continuar ao lado do George, contribuindo com a sua experiência para que o George trilhe sempre o bom caminho”, disse.

Além de Átila, o prefeito Jocione Souza, de Novo Aripuanã, discursando em nome das lideranças interioranas presentes na residência de Belão, ressaltou a transição e garantiu o apoio à pré-candidatura de George por parte dos líderes interioranos que acompanham Belão e Átila.

“Servir e não ser servido”

Por fim, o médico urologista George Lins, de 39 anos, discursou, agradecendo o apoio de todos à sua nova caminhada. “Muitas pessoas me perguntaram sobre os motivos que me levaram a optar pela política em vez de seguir minha carreira de médico cirurgião geral e urologista. O que me motivou foi o desafio de fazer política para servir aos mais humildes e não para ser servido pela política. Eu sei o tamanho da responsabilidade que cai sobre os meus ombros, a responsabilidade não é pequena, mas eu me sinto preparado, com fé no povo e em Deus”, frisou.

George Lins é o primeiro cirurgião/urologista do Amazonas a possuir Certificação em Cirurgia Robótica pela Intuitive Surgical (EUA), certificação obtida em março de 2019 no Centro de Treinamento da Intuitive Surgical em Bogotá, Colômbia, na América Latina.

No momento, atua como Chefe do Serviço de Urologia na Fundação Centro de Controle em Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON) e como médico urologista no Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas (HUGV/UFAM).

