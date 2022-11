Após 27 anos, escola estadual de Itapiranga recebe climatização e revitalização

Após 27 anos de existência, a Escola Estadual (EE) Professor Mileto Batista, localizada no município de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), recebeu, pela primeira vez, a instalação de condicionadores de ar. A demanda pelos climatizadores era antiga e só foi possível após a Secretaria de Estado de Educação e Desporto construir uma subestação na unidade.

A escola, que oferece Educação Básica, do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, recebeu 18 condicionadores de ar. Desde sua criação, a unidade escolar funcionava apenas com auxílio de ventiladores.

Além dos ambientes climatizados, os mais de 300 estudantes matriculados na unidade de ensino podem usufruir ainda de uma estrutura revitalizada, após receber os serviços de manutenção geral no telhado, troca das calhas e pintura interna e externa.

A gestora da escola, Verônica Alencar, conta o quanto a climatização das salas foi aguardada pela comunidade escolar. “Professores aposentados, que lecionavam na escola, e ex-alunos que estudaram no local e que já estão se formando no Ensino Superior, tinham o sonho de ver a escola Mileto Batista receber essa climatização”, relata a gestora.

Adequação

Para que a instalação de climatizadores de ar fosse possível, a Secretaria de Educação e Desporto construiu uma subestação de energia de distribuição, item essencial para o funcionamento dos aparelhos que a escola, construída em 1995, não possuía.

Verônica descreve a reação dos estudantes e colaboradores que agora contam com um ambiente climatizado.

“Ao retorno dos nossos alunos, pais e funcionários, podemos ver nos olhares a satisfação de agora estudar em uma sala climatizada. Muitos nem acreditavam mais na realização desse projeto, pois há 27 anos as crianças vinham sofrendo. Agora os estudos vão melhorar, tudo vai melhorar pois na temperatura elevada as crianças vão poder se concentrar melhor e aprender mais”, acrescenta a gestora.

A secretária de Educação, Kuka Chaves, assinala que a melhoria é reflexo do comprometimento do Governo do Amazonas com a oferta de ensino de qualidade em todo o estado.

“A Secretaria de Educação fez uma força-tarefa para atender a essas demandas e climatizar todas as escolas. Tivemos um serviço de manutenção e troca de aparelhos em muitos lugares. Em Itapiranga foi um trabalho difícil e que demandou tempo e empenho, mas que era necessário ser feito. A temperatura aqui no Amazonas é alta e prejudica a concentração dos alunos, que agora, certamente, vão se preocupar apenas em estudar e aprender”, frisa a secretária.