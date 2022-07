Após 150 anos, Paraguai pede reparação por Guerra da Tríplice Aliança

O Paraguai abriu uma comissão no Parlasul (Parlamento do Mercosul) para analisar “eventuais crimes contra a humanidade e genocídio” durante a Guerra do Paraguai, conhecida no país como Guerra da Tríplice Aliança. Como reparação econômica aos danos causados pelo conflito militar de 1864 a 1870, os paraguaios calcularam até US$ 150 bilhões.

A proposta para instaurar a Subcomissão de Verdade e Justiça foi encaminhada em 30 de novembro de 2020 pelo parlamentar paraguaio Ricardo Canese. Em 4 de abril de 2022, o pedido foi aceito.

Canese também é presidente da subcomissão. Em seu discurso de abertura, em 3 de junho, disse que a “guerra da Tríplice Aliança foi o conflito mais importante e sangrento registrado até hoje na América Latina”. Disse também que vários historiadores e pesquisadores “expressam claramente que graves crimes de guerra foram cometidos” e que até então não foram analisados por nenhuma comissão parlamentar.

“Pela 1ª vez em mais de 150 anos, uma Comissão Parlamentar de alto nível composta pelos países que participaram da Guerra da Tríplice Aliança examinará a verdade sobre o que aconteceu naquela guerra, o fará após 30 anos de constituição do Mercosul e após 15 anos de funcionamento do Parlasul”, afirmou.

Durante a 5ª audiência pública, realizada em 8 de julho deste ano, o investigador paraguaio, Domingo Laíno, disse que a subcomissão “busca reparar o Paraguai” e fazer “alterações em algo que está quebrado”.

“Deve-se 1º fazer a reparação econômica, depois a reparação material e a reparação intelectual”, disse.

No encontro de 6ª feira (15), o investigador Alberto Alderete falou que um documento oficial do governo paraguaio “comprova o genocídio contra o exército e o povo” do Paraguai. Segundo ele, trata-se de um censo realizado em 1842 e entre 1870 e 1871 que indica que houve o “extermínio” de 60% a 70% da população paraguaia durante o período do conflito.

As audiências até então foram realizadas no Senado do Paraguai, no entanto, haverá outras em outros países. Em 16 e 17 de agosto novos encontros estão previstos para acontecer na Argentina. Já no Brasil, será em Foz do Iguaçu (PR) em 15 e 16 de setembro.

Guerra do Paraguai

O maior conflito armado da América do Sul envolveu o Paraguai e a Tríplice Aliança (Brasil, Uruguai e Argentina). Durou quase 6 anos. O motivo era principalmente a disputa dos países por influência na região do rio da Prata.

A Tríplice Aliança saiu vitoriosa e o país vizinho, devastado. Estima-se que 70% da população masculina paraguaia foi morta durante o conflito.

▒▒ Poder360 ▒▒