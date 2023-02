Apoiadores preparam grande festa para retorno de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) avisou aos seus apoiadores que deve voltar para o Brasil em março. O governante recebeu garantias de aliados que não será preso por determinação do Supremo Tribunal Federal e por isso resolveu retornar para Brasília. Com a data estipulada, bolsonaristas fiéis resolveram preparar uma grande festa para recebê-lo.

Com o surgimento de novas lideranças de direita, grupos que seguem ao lado do capitão da reserva pediram para que ele voltasse o mais rápido possível. No entanto, o ex-chefe do Executivo federal resistiu por preocupação de algum ministro do STF ordenar sua prisão ao pisar no país.

Aliados iniciaram conversas com o judiciário em busca de informações sobre uma possível prisão de Bolsonaro. O recado dado pelos magistrados é que a justiça não tem base para mandar o ex-mandatário para a cadeia.

Só que o capitão da reserva não demonstrou muita confiança e tinha dito que ficaria até o fim do primeiro semestre nos Estados Unidos. Só que sua equipe médica avisou a necessidade de operá-lo novamente o mais breve possível e o procedimento não pode ser feito no país norte-americano.

Com o problema de saúde, Bolsonaro foi convencido pela esposa, Michelle Bolsonaro, a voltar para o Brasil e passar pela cirurgia. Já seus filhos defenderam a necessidade do pai estar no país para “aquecer” a militância e evitar que qualquer outro político “tome” a base bolsonarista.

Bolsonaro diz que a “missão não acabou”

Bolsonaro participou de uma palestra em uma igreja dos Estados Unidos e avisou que sua “missão não acabou”. O vídeo foi recortado e circulou em vários grupos de WhatsApp e Telegram, o que animou os apoiadores do ex-presidente.

O capitão da reserva colocou março como data prevista para voltar para o Brasil. Bolsonaristas iniciaram conversas para organizar uma festa no dia em que o antigo chefe do Executivo federal pisar em solo brasileiro.

A principal dúvida é se a mobilização ocorrerá no aeroporto ou em algum espaço, como a Avenida Paulista, a praia de Copacabana ou algum ponto histórico de Brasília.