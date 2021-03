Apoiadores fazem carreata pela Esplanada para desejar feliz aniversário a Bolsonaro

Centenas de apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram em carreata pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para desejar feliz aniversário ao presidente.

Além de um trio elétrico, os carros foram decorados com bandeiras do Brasil e imagens de Bolsonaro, que completa 66 anos neste domingo (21).

No vídeo abaixo, a apoiadora do presidente afirma que, além do desejo de feliz aniversário, o protesto é contra a “ditadura dos governadores”.

Apesar do fechamento do comércio no DF, a Esplanada está apenas parcialmente interditada para a manifestação. (DIÁRIO DO PODER)

