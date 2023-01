Aplicação de dose de reforço lidera na 2ª edição da campanha de vacinação contra Covid

MANAUS — A Campanha “Vacine Já” encerrou sua segunda edição, neste sábado (21/01), levando a vacinação contra a Covid-19 a shoppings centers de Manaus. A maioria das doses de imunização, aplicadas para atualização do esquema vacinal, foram de doses de reforço. A estratégia intensifica a imunização em ambientes com grande circulação de pessoas.

A ação é uma realização do Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Manaus. As equipes fazem parte da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), e da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa Manaus).

Nesta edição, também são parceiros a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), o Shopping Manaus Via Norte e o Sumaúma Park Shopping. Dados parciais desta segunda edição da campanha registram 1.131 doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas, sendo 705 na sexta-feira (20/01), e 426 neste sábado (21/01).

Do total de 1.131 doses aplicadas na ação, foram 13 de 1ª dose, 15 de 2ª dose, 399 de 1ª Dose de Reforço (3ª dose), 696 de 2ª Dose de Reforço (4ª dose), 8 de Dose Adicional para pessoas com imunossupressão.

“A campanha ‘Vacine Já!’ fortalece, ainda mais, a aproximação da vacinação com a população. Ocupamos espaços para que as pessoas lembrem sempre da importância de atualizar o esquema vacinal, que é extremamente importante para evitar o agravamento de casos de Covid-19”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

O engenheiro Jefferson Arquilau, de 38 anos, aproveitou a campanha e tomou a 1ª Dose de Reforço, no Sumaúma Park Shopping, no início da tarde deste sábado. “A iniciativa facilita o acesso e ajuda as pessoas que ainda não tomaram a vacina, que estão com a vacina atrasada (aplicação), e assim evitar problemas futuros”, disse.

“Creio que facilita para todo mundo. Muita gente ainda não tomou a vacina. Fiquei muito alegre de ter encontrado a vacinação no shopping, perto do meu trabalho. É muito importante tomar a vacina”, acrescentou Margarida Pereira de Morais Neta, 27, que tomou a 2ª Dose de Reforço, no Shopping Manaus Via Norte, no fim da tarde deste sábado.

A primeira edição da Campanha “Vacine já!” foi realizada nos dias 13 e 14 de janeiro, com a aplicação de 2.726 doses de vacina contra a Covid-19, em seis supermercados do Grupo DB em Manaus.