Apesar das várias denúncias, Lula mantém Juscelino Filho no ministério

Como se previa, deu em nada o impressionante conjunto de denúncias contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), com acusação que vão de ocultação de patrimônio a tráfico de influência.

Lula prometeu na semana passada que nesta segunda-feira (6) ouviria o ministro, sem jamais haver adotado qualquer iniciativa para investigar as denúncias. Após reunião “muito positiva” com o presidente, o próprio Juscelino anunciou sua permanência no cargo.

Com essa decisão, Lula quebra uma promessa de campanha de não manter em seu governo nenhum envolvido em irregularidades. Entretanto, Juscelino coleciona uma lista de denuncias e escândalos.

A última, Juscelino utilizou um jato da FAB e recebeu diárias para participar de leilões de cavalos em São Paulo, no final do mês passado.

Quando era deputado, destinou verbas do orçamento para asfaltar uma estrada que passa pelas fazendas de sua família, além de ter sonegado informações à Justiça Eleitoral sobre seu patrimônio.

Vale ressaltar que a cabeça do ministro deve ter sido poupada, tendo em vista que o União Brasil ocupa a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados. Apoio indispensável para aprovação de pautas de interesse do Planalto.

Mais cedo, antes da reunião com Lula o ministro gravou um vídeo em que afirmou prestar esclarecimentos sobre o último escândalo, que ele classificou como “ataques distorcidos”.