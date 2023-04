Apenas 11% das Delegacias da Mulher funcionam 24h no Brasil

No último dia 4, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovou duas leis que preveem o funcionamento das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) 24h por dia , além do programa de combate ao assédio sexual em órgãos públicos. No entanto, das 505 delegacias especializadas no atendimento à mulher no país, apenas 57 (ou 11,3%) funcionam 24 horas por dia.

Ou seja, para cumprir a lei estabelecida pelo presidente, os estados precisam alterar os horários de funcionamento de 440 unidades de delegacias.

Saiba quantas são as delegacias 24 horas em cada estado:

Acre: duas delegacias da mulher; nenhuma funciona 24h

duas delegacias da mulher; nenhuma funciona 24h Amapá: três delegacias da mulher; todas 24h

três delegacias da mulher; todas 24h Amazonas: três delegacias da mulher na capital; apenas uma 24h

três delegacias da mulher na capital; apenas uma 24h Alagoas: três delegacias da mulher, sendo uma 24h

três delegacias da mulher, sendo uma 24h Bahia: 22 delegacias da mulher; nenhuma 24h

22 delegacias da mulher; nenhuma 24h Ceará: 10 delegacias da mulher, sendo duas 24h

10 delegacias da mulher, sendo duas 24h Distrito Federal: as duas delegacias da mulher são 24h

as duas delegacias da mulher são 24h Espírito Santo: 14 delegacias da mulher, sendo uma 24h

14 delegacias da mulher, sendo uma 24h Goiás: 27 delegacias da mulher, sendo uma 24h

27 delegacias da mulher, sendo uma 24h Maranhão: 22 delegacias da mulher, sendo uma 24h

22 delegacias da mulher, sendo uma 24h Mato Grosso: oito delegacias da mulher, mas nenhuma é 24h

oito delegacias da mulher, mas nenhuma é 24h Mato Grosso do Sul: 13 delegacias da mulher, sendo uma 24h

13 delegacias da mulher, sendo uma 24h Minas Gerais: 69 delegacias da mulher, sendo uma 24h

69 delegacias da mulher, sendo uma 24h Pará: 23 delegacias especializadas, sendo quatro 24h

23 delegacias especializadas, sendo quatro 24h Paraíba: 14 delegacias da mulher, sendo uma 24h

14 delegacias da mulher, sendo uma 24h Paraná: 21 delegacias da mulher, sendo uma 24h

21 delegacias da mulher, sendo uma 24h Pernambuco: 15 delegacias da mulher; seis 24h

15 delegacias da mulher; seis 24h Piauí: 13 delegacias da mulher, sendo uma 24h

13 delegacias da mulher, sendo uma 24h Rio de Janeiro: 14 delegacias da mulher, sendo todas 24h

14 delegacias da mulher, sendo todas 24h Rio Grande do Norte: 12 delegacias da mulher, sendo uma 24h

12 delegacias da mulher, sendo uma 24h Rio Grande do Sul: 21 delegacias da mulher, sendo uma 24h

21 delegacias da mulher, sendo uma 24h Rondônia: oito delegacias da mulher; nenhuma funciona 24h

oito delegacias da mulher; nenhuma funciona 24h Roraima: uma delegacia da mulher, que já funciona 24h

uma delegacia da mulher, que já funciona 24h Santa Catarina: não tem delegacia especializada ao atendimento da mulher, mas possui 32 delegacias que atendem idosos, adolescentes, crianças e mulheres

não tem delegacia especializada ao atendimento da mulher, mas possui 32 delegacias que atendem idosos, adolescentes, crianças e mulheres São Paulo: 140 delegacias da mulher; 11 são 24h

140 delegacias da mulher; 11 são 24h Sergipe: 11 delegacias da mulher, sendo uma 24h

11 delegacias da mulher, sendo uma 24h Tocantins: 14 delegacias da mulher; nenhuma delas funciona 24h

A proposta sobre o funcionamento ininterrupto das delegacias da mulher foi feita em 2020 pelo senador Rodrigo Cunha (União-AL) e aprovada pelo Senado no início de março do mesmo ano.

Agora, o funcionamento das Deam deverão ocorrer de maneira ininterrupta e, inclusive, aos finais de semana e feriados.

Outra mudança é que as mulheres que procurarem por ajuda devem ser atendidas em salas privadas e preferencialmente por policiais do sexo feminino.

Já em casos de cidades em que não há delegacia especializada, o atendimento deverá ser feito em uma delegacia comum, de preferência por uma agente especializada.

Segundo prevê a lei, os policiais também deverão passar por treinamento para acolhimento das vítimas “de maneira eficaz e humanitária”.