“Apagão” atinge Manaus e área metropolitana

Nesta quinta-feira (16), um apagão atingiu boa parte dos bairros de Manaus por vários horas. O episódio também foi registrado em Iranduba e Manacapuru, na área metropolitana. A energia foi reestabelecida aos poucos ao longo da tarde.

Na capital amazonense, foram registrados vários engarrafamentos por inoperância dos semáforos, além da suspensão do fornecimento de água em várias regiões.

Nota de esclarecimento

A Amazonas Energia emitiu nota informando que vários bairros de Manaus, além de Iranduba e Manacapuru foram atingidos por um desligamento ocorrido no Sistema Interligado Nacional. Todavia, ainda não existe informação do Operador Nacional do Sistema (ONS) sobre o que ocasionou esse “apagão”.

