AO VIVO: David Almeida entrega armamento para primeira turma da Guarda Municipal

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Sérgio Fontes, entregam, nesta terça-feira, 18/10, no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, da Prefeitura de Manaus, o armamento da nova Guarda Municipal. Os primeiros 32 agentes de segurança devem receber, além da pistola Taurus 9 milímetros, o novo fardamento, atuando, de forma estratégica, nos pontos sensíveis do município.

O armamento será mais uma ferramenta integrada aos serviços da guarda nesse novo momento, que também terá alternativas não letais, seguindo a recomendação de uso progressivo da força, com táticas de imobilização, spray de pimenta e taser de choque elétrico.

Além da entrega das armas, a Semseg apresenta, oficialmente, o novo fardamento que tem nova coloração, e um tecido mais apropriado, não apenas para o clima amazônico, mas, principalmente, para as novas atribuições que, agora, são incluídas na rotina da Guarda Municipal.

Confira: